Ученые: В будущем Млечный путь сольется с Андромедой и настанет апокалипсис

Астрофизики пришли к выводу, что жителям Земли следует ожидать очередного апокалипсиса. Ученые отметили, что в будущем Млечный Путь сольется с галактикой Андромедой.

В ходе своего очередного исследования астрофизики смогли предсказать новый конец света, который может ожидать землян в случае слияния Млечного Пути с галактикой Андромедой. По словам ученых, расстояние между двумя галактиками стремительно уменьшается, а это означает только то, что через несколько лет Земля окажется в опасной близости к Солнцу. Отмечается, что если прогноз астрофизиков окажется верным, то слияние галактик наступит через 1,1-1,2 миллиарда лет.

Ученые также рассказали о том, что опасность для Земли представляют и различные катаклизмы, которые спровоцированы резким техническим прогрессом. Исследователи отмечают, что если человечество не начнет заботиться о сохранении планеты, то апокалипсис может наступить гораздо раньше.