Вундеркинды из 11 стран сразятся на чемпионате по ментальной арифметике в Москве

Масштабное мероприятие зафиксируют в Книге рекордов России, ведь только 10 февраля в Москве на международном чемпионате по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018 соберется сразу тысяча детей, способных за секунды решить сложнейший пример с четырехзначными числами, мгновенно запомнить сложный текст и одновременно собирать кубик Рубика, читать стихи и в уме складывать и вычитать громадные числа.

Такие способности открывает методика обучению ментальной арифметике. Основатель методики «Ментальная арифметика AMAKids» Владимир Федяй считает, что этот глобальный турнир - только начало большой работы, ведь вундеркиндом может стать каждый ребенок. Победитель нынешнего чемпионата, организованного «Академиейразвития интеллекта AMAKids» получит путевку в парижский Disney Land от ENJOY. MICE & TRAVEL.Всех участников чемпионата отметят подарками, а призерам турнира вручат призы от немецкого обувного бренда THOMAS MÜNZ, производителя товаров для творчества «Мила и Феля», сферического кинотеатра «Zыркус», интернет-магазина «Футужама» и «Продюсерской компании Матвея Аничкина».