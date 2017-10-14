Косметолог: Из-за гель лака женщины могут остаться без ногтей

Косметолог предупредила женщин о том, что частое наращивание ногтей и использование гелей-лаков может привести к тому, что ногти станут хрупкими, ломкими и начнут неправильно расти. По ее словам, ногти периодически должны отдыхать от покрытия и восстанавливаться.

Как рассказала заведующая филиалом "Коломенский" МНПЦ дерматовенерологии и косметологии Наталья Заторская, если постоянно пользоваться гель-лаком и наращивать ногти, то это может грозить женщинам онихолизисом. Во время данного заболевания ногтевая платина полностью отслаивается от ложа. Заторская отметила, что она не призывает женщин прекратить красить ногти, они всего лишь должны давать своим ногтям несколько месяцев в году, когда они могут отдохнуть от покрытия и восстановиться естественным путем.

Как рассказала косметолог, ногтям вредит не только химия, но и инструменты, которыми мастер делает маникюр. Салон является зоной повышенного риска, так как там слишком велика вероятность заразиться инфекционными заболеваниями.