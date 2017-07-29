В РФ планируют создать многоразовую ракету "Корона"

Российские инженеры планируют создать, многоразовую ракету-носитель «Корона». Данную разработку планируют воплотить в жизнь в Государственном пакетном центре им. В.П. Макеева.

С данным заявлением выступил генеральный конструктор Сергей Молчанов. Сотрудники конструкторского бюро намерены отойти от идеи постепенного перехода к многоразовым средствам выведения и заняться созданием одноступенчатого, полностью многократного использования носителя, без промежуточных этапов, сообщают СМИ.

Инженеры предполагают, что ракету можно будет использовать до 100 раз, заменяя при этом наиболее энергонапряженные элементы. Основным материалом для постройки ракеты, будет выбран углепластик, а для термозащиты будут использовать керамические плитки.