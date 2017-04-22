Ученые нашли и обезвредили опасный токсин в яде сколопендры‍

Совместные исследования группы ученых из США и Китая позволили им найти и обезвредить опасный токсин SsTx, который находится в яде сколопендры‍. Он вредит работе кардиоваскулярной, нервной и респираторной систем и может даже привести к смерти.

Группа ученых из Соединенных Штатов и Китая провела эксперимент, в ходе которого изучала принцип действия яда сколопендры и даже смогла понять, каким препаратом можно обезвредить его главный токсин SsTx. Благодаря своим исследованиям они постановили, что антидотом является такой препарат, как ретигабин.

Ретигабин не является препаратом широкого действия. В основном его применяют для устранения главных симптомов эпилепсии. В случае с ядом сколопендры, он может поражать некоторые из главных систем в организме человека, в том числе нервную и респираторную. и даже приводить к летальному исходу. Тем не менее, ретигабин может обезвреживать этот яд, таким образом становясь для него противоядием.