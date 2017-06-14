Управление климатом приведёт к апокалипсису

Ученые из США доказали, что человек имееть возможность управлять климатом, однако в конце это приведет к неминуемой катастрофе и гибели всего живого, и как следствие - апокалипсису. В доказательство они предложили рассмотреть модель предположительных последствий вмешательства людей в эту сферу.

Ученые из Соединенных Штатов Америки привели свои доказательства относительно того, к каким последствиям может привести вмешательство человека в регулирование температуры на Земле. По их мнению, человек имеет возможность изменить климат в одной из точек планеты, однако впоследствие это отразится на всех других местах. Они объяснили это на примере того, если начать вмешательство с экватора.

Специалисты утверждают, что если в области экватора начать понижать температуру путем ввода в стратосферу диоксида серы, это действительно сработает. В этом случае постепенно начнется похолодание. В то же время это повлечет за собой нарастание температуры в определенном течении Тихого океана. Тогда в Амазонии будет царить вечный зной, который приведет к апокалипсису и убьет все живое.