Экстрасенсы нашли новое предупреждение о конце света в Библии

В 2017 году эксперты неоднократно заявляли о том, что Землю ждет конец света, однако уже наступил 2018 год и человечество продолжает жить. Несмотря на это, экстрасенсу Матье Жан-Марк Джозефу Родригу удалось обнаружить новую дату конца света в Библии.

Как сообщается, во время изучения Библии Родриг нашел новую дату конца света. По его словам, человечество погибнет 24 июня 2018 года. В ходе своего изучения экстрасенс обнаружил некий ключ, который гласил, что "дана ему власть действовать 42 месяца". Он сопоставил это число с происходящими событиями, все рассчитал и смог вывести новую дату конца света.

Родриг уверен, что апокалипсис ждет Землю уже 24 июня текущего года. Какие именно события сопоставлял Родриг и каким будет конец света не сообщается.