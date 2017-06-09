Моногамия у древних приматов вызвана нейрохимией‍ - Ученые

Ученые рассказали о причинах появления моногамии у древних приматов. По их мнению, это вызвано нейрохимией. Эволюционисты считают, что именно это позволило людям размножаться быстрыми темпами и заселить всю землю.

Ученые из США провели исследования относительно того, как нейрохимические изменения связаны с моногамией у древнейших из приматов. Они доказали, что именно эти изменения влияют на выработку некоторых гормонов, вследствие чего у самцов вырастают более крупные клыки. Это поднимает их популярность среди самок, вследствие чего за жизнь у него может быть довольно много половых партнерш.

Кроме того, большие клыки гарантируют победу в драках. Чем больше клыки - тем больше шансов на то, что он останется в живых или пострадает не так сильно. Древние приматы имели успех в репродукции, из чего ученые сделали вывод, что именно это позволило людям заселить всю землю.