Ученые: Инопланетные вирусы могут существовать

Инопланетные вирусы могут существовать на других планетах Вселенной. К такому выводу пришли ученые-микробиологи из США и Японии.

Исследователи в области астробиологии смогли предположить, что на других планетах Солнечной системы и вообще в различных частях Вселенной вполне могут существовать вирусы и бактерии, которые в своей основе будут иметь признаки рождения на Земле или на любых других потенциально «живых» планетах космического пространства.

Ученые заявили, что только в Мировом океане более тысячи вирионов. Все они имеют предельно маленькие размеры.

При возникновении особых условий (к примеру, при падении большого метеорита на Землю) могут быть вынесены силой за пределы земного притяжения, и отправиться в открытое плавание по космическому пространству.

Уже доказано, что подобные вирусы и частицы практически невосприимчивы к абсолютному вакууму и способны выживать при облучении радиацией.

В ближайшем будущем, возможно, такие вирусы можно будет обнаружить на других планетах Солнечной системы, однако пока это сделать затруднительно, так как подобного оборудования для исследования еще нет.