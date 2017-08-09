Ученые: Часть Австралии откололась от Северной Америки
Часть Австралии откололась от Северной Америки примерно миллиард лет назад. Это смогли доказать ряд ученых.
Подтверждены догадки иссследователей Земли, которые 40 лет считали, что материк Австралия когда-то очень давно имел общие границы с современной Северной Америкой. Установлено родство с большой долей вероятности.
Согласно последним данным, северная часть Австралии входила в состав суперконтинента Родиния, который являлся основой Северной Америки. Примерно один миллиард лет назад в результате активных тектонических процессов Австралия начала формироваться заново, как отдельный континент.
За эти годы материки еще несколько раз приближались и отдалялись друг от друга. Последнее такое максимальное сближение могло состояться примерно 175 миллионов лет назад, когда на планете начинали свое существование динозавры.
Отмечается, что часть Австралии могла иметь общие корни с северной частью современной Канады еще 1,5 миллиарда лет назад. Об этом говорят найденные на поверхности Австралии монументальные цирконы.