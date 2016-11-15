Технологию «электронной кожи» применят в дополненной реальности

Группа ученых из университета в Дрездене (Германия) сообщила о своей новой разработке под названием «электронная кожа». Этот датчик, размер которого измеряется в микрометрах, имеет чувствительность к магнитному полю, а также его направлению.

Ученые из Германии рассказали о своих новейших достижениях в области технологий. Результаты их исследований были описаны корреспондентами зарубежного издания Science Advanced. В их статье рассказывалось о датчике нового поколения, толщина которого даже меньше, чем толщина пищевой пленки. Его собираются применять для продвижения технологий дополненной реальности.

Согласно задумке, датчик можно закрепить на ладони или запястье. Поворачивая руку, датчик с помощью спиновых клапанов будет реагировать на движения пользователя и, считывая их, будет реагировать определенным образом.