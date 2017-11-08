Мост в Крым защитят от землетрясений до 9 баллов

Мост на Крымский полуостров защитят от землетрясений до 9 баллов. По рассказам экспертов, конструкция способна выдержать любые сюрпризы природной стихии.

При строительстве мостового перехода через Керченский пролив специалисты намерены подстраховаться и установить дополнительные современные устройства, которые предотвращают влияние внешних факторов на конструкции.

Сообщается, что на протяжении всего Крымского моста будет установлено в ближайшее время почти 800 шок-трансмиттеров. После этого, сооружение способно вынести землетрясение мощностью до девяти баллов по школе Рихтера.

Эта необходимая мера, поскольку мост в Крым находится в потенциально активной сейсмоопасной зоне.

Напомним, что мост через Керченский пролив будет иметь общую протяженность 19 километров. Автомобилисты смогут проехаться по нему уже в самом конце текущего года. В 2019 году завершится строительство железнодорожной части сооружения, где будет налажено сообщение поездов между полуостровом Крым и материковой частью остальной России.