Специалисты предсказали когда вымрут мужчины

Буквально спустя несколько миллионов лет у мужчин исчезнет Y-хромосома, которая отвечает за развитие половых органов у представителей сильного пола. К таким выводам пришли английские специалисты в статье, которую опубликовали в Science Alert.

В мужской хромосоме содержатся гены, которые не являются необходимыми для жизни. В частности, ген SRY определяет развитие организма по мужскому типу.

Y-хромосомная ДНК за всю историю на планете Земля выродилась, и этот процесс будет длится еще около 4,5 миллионов лет. По данным специалистов, это процесс неизбежно будет протекать при ухудшениях фертильности. Однако отмечается, что вырождение Y-хромосомы не означает, что мужской род полностью исчезнет.

Ген SRY может перейти в иную хромосому.

Ранее стало известно, что исследователи из Копенгагенского института в Дании установили, что ибупрофен может способствовать развитию бесплодия у мужчины. Причина гормональные нарушение.