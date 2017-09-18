На японском острове уфологи обнаружили устрашающее явление в небе

На японском острове Кюсю местные уфологи смогли зафиксировать странное явление в небе. С виду оно напоминало гигантские облака, которые постепенно изменялись в цвете.

В соцсетях жители Японии, которые стали свидетелями аномального явления, разместили фотографии, которые доказывают наличие неестественной дымке в небе. Пользователи Сети стали утверждать, что снимки были отредактированы, так как подобного явления в небе не могут быть в реальной жизни.

Однако уфологи подтвердили подлинность фотокадров. Также стало известно, что подобные аномальные явления уже были замечены на территории Европы. Тогда охотники за НЛО предположили, что в скором времени на Землю высадятся пришельцы.