В Китае запущен самый большой в мире очиститель воздуха

Очиститель пока находится на стадии тестирования. Поэтому запуск аппарата прошел в тестовом режиме. Башня, высотой 100 метров, расположилась в одном их самых загрязненных городов Китая – Сиань.

Принцип работы системы построен на тепловых станциях, которые расположены вокруг башни. Воздух, попадающий в станцию, поднимается по башне и проходит очистку сквозь фильтры. По мнению проэктировщиков, с помощью работы башни уровень загрязнения в районах удастся снизить в разы. При достижении критических показателей загрязненности, аппарат приводит их в норму. Шефство над проектом доверили ученому Цао Юнджи. После непродолжительной работы башни уже известен результат. Уровень загазованности в городе стал в разы меньше. Идею проекта начали воплощать в жизнь в 2015 году. К 2017 году все было построено. Затраты на постройку не оглашаются. Немаловажным плюсовым фактором является его низкая электрозатрачиваемость в дневное время.