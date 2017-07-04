Корпорация «Роскосмос» создаст спутник для поиска нефти и газа в недрах Земли. Новый космический аппарат отправится на орбиту в 2025 году.

Российская корпорация исследования космоса «Роскосмос» намерена в ближайшем будущем создать новый научный аппарат, который сможет находить на поверхности и в недрах Земли полезные ископаемые. В частности, ставка сделана на поиск залежей нефти и газа.

Сообщается, что искусственный спутник будет создан на основе существующего устройства «Кондор-ФКА». Они активно применяют технологию эхо-локации земной поверхности на больших пространствах, при этом изображение объектов происходит с огромной точностью.

Предполагается, что новые радиолокационные спутники выйдут на орбиту к 2025 году. Они будут сканировать нашу планету в круглосуточном режиме, не взирая даже на облачность, осадки и иные внешние помехи.