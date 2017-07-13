В Сети появилось видео НЛО в небе над аэропортом США

В Сети появилась новая видеосъемка, которая доказывает, что люди во Вселенной не одни. Об этом говорят кадры НЛО, снятые в небе над американским аэропортом.

Журналисты из информационного агентства Vladtime проинформировали, что над аэропортом в США пассажиры лайнера стали свидетелями того, что в небе пролетел ужасающий НЛО. Видео моментально облетело все соцсети. Интернет-пользователи были шокированы увиденным. Однако некоторые предположили, что, возможно, в тот момент пролетел метеорит.

Ученые опровергли информацию о космическом теле, а уфологи подтвердили наличие на видео НЛО. На видеокадрах можно увидеть, как летающая тарелка передвигалась в лучах света.