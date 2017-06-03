Американский психолог определила степень важности секса для человека

Американский психолог Мишель Вейнер-Дэвис определила степень важности секса для человека, проанализировав семейную жизнь 2 тысяч человек. Эксперт заявила, что интимные связи способствуют укреплению здоровья, продлению рода и получению удовольствия, как сообщает VistaNews.

Всех респондентов психолог поделила по группам, учитывая их социальный статус и должность на работе. Оказалось, что владельцам больших фирм секс менее важен, чем тем, кто не занимает руководящий пост. Доходы определённым образом сказываются на том, насколько человек страстен. Дело в том, что стремление заработать деньги почти не оставляет времени на плотские удовольствия.

Потому богатые люди занимаются сексом только для того, чтобы были наследники, которые получат их деньги. Однако от возраста стремление интима никак не зависит. По словам психолога, секс – это жизненная необходимость, и люди должны такое понимать.