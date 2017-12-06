Возле МКС спутники зафиксировали приблизившийся НЛО

19 января к МКС приблизился странный объект, который уфологи назвали кораблем пришельцев. Страхи уфологов о приближающихся к Земле НЛО находят подтверждения, но астрономы непонятный объект приняли за астероид.

Как стало известно, в течении трех минут спутники МКС фиксировали неопознанный объект, свечение которого можно было заметить издалека. Приблизительное расстояние до Станции, на котором «застыло» космическое тело – примерно 12 тысяч километров.

Так, странный объект приблизился к МКС, в течении небольшого промежутка времени он оставался неподвижным. Однако, спустя три минуты космическое тело пропало со всех радаров.

Многие уверяют, что данный случай демонстрирует достоверность недавней новости. Как сообщали уфологи: к Земле на огромной скорости приближаются три огромных НЛО. Вот, уверяют приверженцы теорий об инопланетянах, к планете уже начали приближаться корабли с пришельцами.

Однако, астрономы не разделяют мнения уфологов. По мнению ученых, на радары попал самый обычный астероид. В случившемся астрономы, в отличии от уфологов, не видят поводов для опасений.