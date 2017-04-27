NASA создало ядерный ректор для исследования космоса

NASA создало миниатюрный ядерный ректор для исследования космоса. Электростанцию планируют использовать при миссии на Марс.

Американские исследователи космоса вплотную занимаются проектом по будущей жизнедеятельности обитаемой станции на поверхности других планет. Перед специалистами встал вопрос, откуда взять необходимое количество энергии для полного и бесперебойного снабжения космического поселения. В настоящее время сконструирован небольшой ядерный реактор, который способен выдавать до десяти киловатт энергии для обитаемой станции.

В будущем похожие мини-электростанции планируется использовать в миссии на Марс. Первые пробные испытания должны пройти уже в марте текущего года. Эксперты NASA считают, что их возможно будет доставлять грузовыми кораблями прямиком на Красную планету. Для полноценной работы станции необходимо использование примерно пяти маломощных АЭС.