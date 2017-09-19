В Таиланде рассмотрели спрятавшийся за облаками НЛО

14 января жители Таиланда обнаружили над горой Тайшань НЛО, который спрятался за облаками. Соответствующую информацию опубликовал в своем блоге уфолог Скотт Уорринг.

По мнению специалиста, пришельцы хотят скрыться от людей по двум причинам. Первая причина, это то, что у них нет разрешения правительства на вхождение в воздушное пространство. Вторая причина, это то, что они не хотят напугать жителей планеты Земля, им необходима информация об их повседневной жизни и привычках.

Удивительный фотоснимок сделал местный фотограф Лю Гоцзин. Он самый первый обратил внимание на странное по своей форме облако, которое излучало свечение. Однако специалисты уверяют, что данное явление не имеет ничего общего с инопланетянами и образовалось из-за высокой влажности над горами.

Ранее стало известно, что в небе над Ростовом очевидцы заметили десятки светящихся НЛО.