Эксперты определили, когда на Земле возникла вода, используя исторические данные, а также пробы нынешней жидкости и осколки ангрита. Как отмечает VladTime, учёных удивили сроки, поскольку это оказалось существенно раньше, чем думали.

Ангрит формировался в Солнечной системе тогда, когда она была относительно молода – всего 2 миллиона лет или 4,57 миллиарда лет назад. Метеорит характерен нет, что богат водородом и угреродом. Земля сформировалась 4,54 миллиарда лет назад, и в скором времени осколки ангрита попали на неё.

По мнению учёных, тогда и наша планета, и другие небесные тела были более «водными», чем в настоящее время. Также эксперты предполагают, что где-то под поверхностью Земли мог быть и свой запас жидкости, но низкие температуры не давали прорваться. Падение ангрита сделало своё дело. В дальнейшем температура начала постепенно повышаться, и это повлияло на то, сколько воды осталось в настоящее время.