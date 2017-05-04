Костромским специалистам впервые выдали квадрокоптер

В региональном следственном комитете получили в свое распоряжение квадрокоптер. Также новую технику получат следователи в остальных регионах.

Стало известно, что объект был куплен еще прошлой осенью. Стоимость квадрокоптера составляет около 140 тысяч рублей. В следственном комитете в планах использовать технику для осмотра нарушений.

Стало известно, что в других следственных комитетах, которые квадрокоптеры уже получили, они помогают находить и фиксировать различные объекты, представляющие интерес для правоохранительных органов.

Смогли ли сотрудники полиции уже раскрыть какие-либо нарушения в Костромской области, на данный момент пока не известно.