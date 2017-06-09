Специалисты: Вирус гриппа распространяется через дыхание

Американские специалисты из института Мэриленда в ходе эксперимента выяснили, что больной гриппом может распространять болезнь через простое дыхание. Вирусная РНК была выявлена в 50 процентах проб воздуха, которые выдыхали зараженные, однако отмечается, что они не чихали и не кашляли.

Ранее исследователи считали, что вирус гриппа распространяется напрямую, при кашле или чихании зараженного и молекулы заболевания попадают на слизистую оболочку здорового человека. В этот момент выделяются большие капли и аэрозоль, которые содержат вирусные частицы. Медиками был проведен эксперимент на протяжении четырех месяцев с привлечением 355 участников, у которых отмечали распираторные симптомы. У 142 участников диагностировали грипп, остальные были здоровы. Зараженных людей садили перед раструбом прибора, который собирал боиаэрозоли. Они дышали в трубу около получаса, также они могли чихать и кашлять. В приборе за это время собирались как большие, так и маленькие капельки аэрозолей. В 97% проб были обнаружены вирусные РНК, при этом данные фиксировали даже если люди не чихали и кашляли во время эксперимента. Ранее ученые установили, что грипп управляет нервной системой человека и влияет на его общительность.