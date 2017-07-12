Ученые: Успешно протестирована вакцина от аллергии на пыльцу

В Австралии исследователями была успешно протестирована вакцина против пыльцы растений, которой удалось урезать аллергические проявления не меньше чем на 25 процентов.

Специалисты из австралийского института MedUni Vienna совместно с сотрудниками из других научных заведений мира смогли завершить проведение второй фазы испытаний первой на планете вакцины против аллергии на пыльцу растений. В эксперименте приняли участие около 180 пациентов из 11 центров Европы.

Всем им ввели четыре инъекции с модифицированной синтетическим путем вакциной ВМ32 в первый и во второй год лечения. После чего специалисты установили, что прогрессирование аллергии снизилось до 25 процентов.

В связи с тем, что данную вакцину разработали на основе рекомбинантной технологии переноса пептидов, для это нужно меньшее число инъекций, а количество побочных эффектов значительно упадет. Вскоре ВМЗ2 будет протестирована на детях, а начало ее применения в медицине запланировано на 2021 год.