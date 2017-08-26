Ученые назвали причину красного свечения Вселенной

Исследовательская группа ученных выяснила причины красного свечения Вселенной, которое наблюдается при просмотре космоса через инфракрасную линзу телескопа. Впервые за долгие годы размышлений и версий ученым удалось установить причины загадочного явления.

Как стало известно, причиной свечения Вселенной является молекула бензонитрил, которая и вызывает данное явление. Благодаря исследованиям с применением телескопа GBT, с помощью которого ученые измерили радиоволны, было установлено – данные молекулы являются частью космического мусора.

Молекулы бензонитрила образуются вокруг звезд, имеющих большое количество тепла и энергии. Именно эта молекула и является причиной свечения, наблюдаемого учеными при просмотре космических пространств через инфракрасные линзы телескопа.

Теперь ученые намерены изучить свойства данной молекулы и установить, что она из себя представляет. Ее уже отнесли к полициклическим ароматическим углеводородам. Молекула образуется в облаке холодного космического мусора, в космосе ее в 4 раза больше, чем ученые предполагали до этого.