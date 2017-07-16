Белгородский институт им. Шухова запустил сайт “Наука и инновации”

Белгородский институт имени Шухова запустил сайт “Наука и инновации”, сообщают СМИ. Задача сайта – это распространение научных знаний и достижений людей науки.

Как сообщают представители учебного заведения, на сайте будет публиковаться информация об ученых и их работах, о жизни ВУЗ, как проходят будни студентов и учеников школ. Научно-предпринимательская деятельность также будет зафиксирована и выложена на сайте. Для быстроты и удобства пользования, сайт адаптировали под мобильные устройства. Структура поделена на несколько разделов «Новости», «Наука», «Инновации», «Мультимедиа», «Инновационные предприятия». В основу замысла по созданию новостного портала положена программа развития БГТУ, как центрального университета области по «Модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности».