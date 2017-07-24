В Сети выставили доказательство взлёта НЛО с Луны

В Сети выставили доказательство взлёта светлого НЛО с Луны. Огромный космический корабль на большой скорости оторвался от небесного тела, и это увидел некий энтузиаст, наблюдающий за спутником Земли посредством телескопа, по информации VladTime.

В какой стране проживает очевидец, а также кто он вообще, данных не имеется. Что касается НЛО, то понятно, что объект отрывается от поверхности слева, и первоначально он, вероятно, стоял в небольшом кратере. Далее имеет место некая рябь, словно Луну трясёт, после чего космический корабль очень быстро исчезает.

НЛО напоминает земную ракету, и потому часть интернет-пользователей заявили, что происхождение у объекта не инопланетное. Есть вероятность, что с Луны стартовал какой-то корабль, сделанный у нас, экспериментальный объект, который пока оставили в секрете. Другим же показалось, что космолёт всё-таки относился к пришельцам, поскольку специалисты по внеземным существам не раз указывали на наличие баз инопланетян на Луне.