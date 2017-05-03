В Китае археологи нашли останки ребенка времен палеолита

Китайские археологи провели анализ останков, найденных летом в 2017 году в провинции Гуйчжоу. Результаты показали, что находка является останками ребенка, возраст которого не превышал 2 лет, жил он 11 000 лет назад.

Археологи в ходе исследований в 2016 году нашли около 40 пещер, расположенных в районе Гуйань провинции Гуйчжоу. В них были обнаружены уникальные находки, некоторые из которых были датированы временами палеолита. В 2017 году в такой пещере археологи нашли место захоронения людей, в них были останки.

После анализа ДНК ученые установили возраст останков и кому они принадлежат. Так стало известно, что останки принадлежат ребенку, возраст которого не превышает 2 лет. В ходе анализов было установлено – найденные останки могут быть останками из самого древнего захоронения, которые были найдены в провинции Гуйчжоу. Захороненный ребенок жил около 11 000 лет назад.

Помимо этого, в пещере археологи нашли орудия из камня. Они были созданы во времена палеолита и неолита. Также были найдены изделия из кости, которые могли предназначаться для охоты. Все эти находки, утверждают ученые, помогут расширить известные сведения о истории древних людей, живших в поселениях на нынешней территории провинции Гуйчжоу.