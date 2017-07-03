Британские уфологи назвали лучшее время для поиска НЛО, если необходимо заснять его на камеру. По информации издания VistaNews, внеземным существам удобнее всего появляться на Земле после 12 часов дня или ближе к ночи.

Эксперты пришли к таким выводам, когда проанализировали тщательно все случаи появления НЛО. При этом, совершенно не важно, в какой стране появляется космолёт или на каком континенте. В утренние часы или когда очень светло внеземные корабли прилетали всего в 12 процентах случаев из всех. Уфологи отмечают, что причина этого в желании скрываться от людей, поскольку ведётся разведка.

Наиболее удачное время для поиска НЛО – это 7 часов вечера. Иногда корабли мелькают за доли секунды, но довольно часто могут задержаться минут на 5-12, потому есть шанс сфотографировать прибытие или сохранить на видео. Почему инопланетяне за нами следят, специалистам сложно определить однозначно. Некоторые говорят, что внеземным существам хочется нас захватить в далёком будущем, а другим больше импонирует версия о желании помогать жителям Земли при помощи супертехнологий.