Ученые рассказали о количестве часов сна в сутки для продуктивности

Люди науки из штата Виргиния вывели оптимальное количество часов сна, которые будут способствовать дальнейшей продуктивности человека.

Исследования проводили научные сотрудники факультета психологии. Так, они вывели прямую зависимость количества часов, потраченных на сон, от возраста человека. Так, совсем еще крохам нужен сон от 14-17 часов. В возрасте от 25-64 лет, сот должен длиться от 7-9 часов. Людям пенсионного возраста, также полагается спать по 7-9 часов в сутки. По мнению ученых, если человек будет недосыпать своих часов, то это может сказаться не только на физическую активность, но и на психологическое состояние человека, которое влияет в том числе и на резкий перепад настроения. При недосыпании люди меньше склонны к творческой деятельности. Так, ученые отмечают, что для повышения продуктивности не стоит после пробуждения долго нежиться в кровати, так как это может запрограммировать организм активничать в постели, а не прибывать в состоянии покоя.