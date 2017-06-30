В ближайшие дни на Землю обрушится геомагнитный шторм

Ученые сообщили о геомагнитном шторме, который обрушится на Землю в ближайшие дни. Надвигающийся шторм по шкале опасности не превысит критический уровень, но его воздействия смогут негативно повлиять на работу навигационных систем.

Как отметили ученые, грядущий шторм был обозначен по шкале угроз как G1, такая отметка означает, что явление будет нести незначительные риски. Тем не менее, опасения по поводу шторма все же есть.

По мнению ученых, геомагнитный шторм способен привести к сбоям в работе и даже повредить спутники Земли, расположенные на орбите. Помимо опасностей, шторм может принести жителям планеты возможность увидеть сияние, которое образуется из космических объектов шторма и солнечного ветра.

В Центре прогнозирования космической погоды США прокомментировали новость о шторме. По словам американских специалистов, приближающееся событие может оказать сильное влияние на спутниковую систему GNSS. Помимо этого, влиянию шторма будут подвержены многие другие системы, степень угроз пока не сообщается.