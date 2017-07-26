Эксперт: Первая встреча землян с пришельцами напомнит встречу конкистадоров и индейцев

Эксперт утверждает, что пусть сейчас факт существования пришельцев не подтвержден учеными, встреча инопланетян с землянами рано или поздно состоится. Однако, встреча пройдет по примеру прибытия конкистадоров в Америку, роль индейцев в данном случае исполнит человечество.

По мнению уфологов и экспертов по инопланетянам, факт существования внеземных цивилизаций пусть и не доказан, но неоспорим. Многие жители Земли уверенны, что где-то в космосе есть живые существа, которые могут стать человечеству или друзьями, или злейшими врагами. Эксперты утверждают, что пришельцы живут за пределами Млечного пути. Именно поэтому ученые не нашли их в космосе, обозримом при помощи современных устройств. По мнению уфологов, человечество сильно отстает по развитию и техническому прогрессу от инопланетян. Многие считают, что разум пришельцев весьма обогнал землян и может нести для планеты людей опасность.

Так, утверждают эксперты, встреча с инопланетянами неминуема. Рано или поздно она случится. Но, такая встреча впервые случится не так, как хотелось бы людям. Инопланетяне прибудут на Землю как конкистадоры прибыли в Америку. Человечество примет «гостей» в качестве индейцев того времени. Последствия, как утверждают эксперты, будут не такими положительными, как хотелось бы.