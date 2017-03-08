Учёные: Регулярный секс поможет получить повышение на работе

Регулярный секс поможет получить повышение‍ на работе. Такие выводы представили ученые в своем новом исследовании.

Специалисты нашли прямую взаимосвязь между каждодневным сексом и успешной карьерой. Исследователи рассмотрели на примере личную жизнь почти двух сотен американских женатых сотрудников.

Выяснилось, что те из них, которые каждый день занимаются любовью со своей второй половинкой, гораздо чаще успешно продвигаются по карьерной лестнице. Считается, что благодаря регулярному сексу общее самочувствие и эмоции достигают положительного эффекта и это настроение переносится на рабочее место. Сотрудники организаций начинают более активно трудиться и через некоторое время достигают значимых успехов на работе.

Ранее ученые установили, что положительный эффект от полового контакта с партнером сохраняется примерно сутки.