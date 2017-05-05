Над Кипром уфолог заснял фиолетовый НЛО. Уникальные кадры любитель поиска внеземных цивилизаций выложил в Сеть.

Во всемирной паутине появились снимки от жителя Кипра. Мужчина увлекается уфологией и ему улыбнулась удача. Над островом в Средиземном море промелькнули огни неопознанного летающего объекта. Исследователь не растерялся и заснял необычное явление на видеокамеру, а затем кадры оказались в Сети.

На них видно, как в ночном небе мигает точка фиолетового цвета. Специалисты бегло проанализировали кадры и установили, что свечение не могло быть атмосферным явлением и иметь антропогенное происхождение. Скорее всего, по мнению уфологов, можно говорить о прибытии на Землю пришельцев из космоса.

Ранее похожие огни были зафиксированы любителями непознанного в разных точках США.

Наш портал уже сообщал, что на Марсе уфологи недавно смогли обнаружить на снимках NASA гигантский НЛО в виде осьминога.