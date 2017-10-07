В США на видео попал НЛО с яркими огнями

19 января на YouTube пользователь из США опубликовал видео, на которое попал НЛО с яркими светящимися огнями. Тарелка пришельцев в течении нескольких минут медленно кружилась над школой в одном из американских штатов.

Как утверждает автор видео, ему удалось заснять корабль пришельцев. На видео видны очертания странного объекта, на котором горят яркие лампочки или огни. По мнению пользователя, опубликовавшего данный ролик, инопланетяне решили намеренно попасть на видео землян. Так, уверен автор и многие другие пользователи, пришельцы хотели дать о себе знать и показать людям, что они действительно существуют.

В Сети видеозапись вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые без раздумий поверили в достоверность ролика. Многих даже испугал факт того, что НЛО с пришельцами могут быть настолько близко к людям.

Однако, скептики видео назвали результатом монтажа и удачной работы компьютерной графики. По мнению таких пользователей, никаких пришельцев не существует и все подобные ролики – попытка уфологов привлечь внимание к своей псевдонауке.