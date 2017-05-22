Яд для стрел охотников будут использовать в качестве мужского контрацептива. Вещество уабаин может стать основой для нового фармакологического препарата.

Американские ученые уделили немало внимания веществу уабаину, которое встречается широко на территории Африки и с давних пор использовалось местными племенами охотников как эффективное средство поражения врагов при помощи стрел. Два-три столетия назад лекари тех лет уабаин активно использовали в качестве средства при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

В настоящее время установлены новые способности этого вещества. Выяснилось, что токсичные пары уабаина влияют на сексуальные способности мужчин. В частности, при вдыхании вещества исчезает на определенное время способность к оплодотворению, так как замедляется движение сперматозоидов в половой системе мужчин.

Исследователи решили немного переосмыслить эту научную находку и могут в будущем создать эффективный препарат, который можно использовать в качестве мужского контрацептива, при этом большого влияния на сердце происходить не должно. В настоящее время планируется проведение первых фармакологических исследований в этом направлении.