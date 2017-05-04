Ученые обнаружили древнейший источник кислорода на Земле

В Южной Африке международная группа археологов нашла древнейший из открытых «кислородных карманов». Возраст источника составляет почти три миллиарда лет.

На ранних стадиях жизни нашей планеты кислорода в атмосфере практически не было, затем бактерии начали его вырабатывать. Сначала элемент использовался только для окисления горных пород, но около двух с половиной миллиардов лет он стал отлаживаться в окружающей среде. Это событие получило название кислородная революция, или катастрофа, так как многие виды вымерли. Деятельность дореволюционных организмом, вырабатывающих кислород, ученые изучают по «кислородным карманам», которые расположены на всех континентах, кроме Антарктиды.

Международная группа геологов из Университета Тюбингена, Германия, в ЮАР открыла древнейший из источников кислорода на Земле (2,97 миллиарда лет). «Кислородный карман» назван понгольским в честь заповедника, на территории которого он был обнаружен.