Возле МКС пролетело НЛО в форме танка и "шарообразный" объект

Американские уфологи разместили в Сети видео, на котором показали НЛО в форме танка, пролетающего мимо МКС. На видео также запечатлен и другой объект, который уфологи назвали инопланетным.

Ученые рассказали, что пролетающий мимо МКС объект по своей форме напоминает боевой танк, который имеет значительные размеры. НЛО пронеслось на большой скорости около МКС, поэтому более детально рассмотреть его не удалось. Также уфологи заметили неподалеку от МКС еще один шарообразный объект, который они также отнесли к инопланетному кораблю.

Известный американский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал данное видео. Он отметил, что данный боевой НЛО может являться частью астероида или обломком спутника, потому вовсе не представляет опасности для человечества.