Ученые: "Горячая" йога оказалась не лучше обычной

Американские ученые в ходе проведенного исследования смогли выяснить, что "горячая" йога ничем не лучше обычной для работы сердечно-сосудистой системы. Исследованием занимались специалисты из Университета Техаса в США.

"Горячая" йога является одной из разновидностей обычной йоги, включающей в себя 26 асан. Ее особенность заключается в том, что люди занимаются йогом в помещении, разогретом до 35-42 градусов с влажностью в 40%. Создатели данной разновидности йоги отмечают, что она может принести больше пользы для сердечно-сосудистой системы человека, нежели обычная.

Так, для эксперимента ученые задействовали более 50 человек и разделили их на три группы. Одна из групп занималась "горячей" йогой, вторая - обычной, а остальные участники состояли в контрольной группе.

После 12-недельных занятий ученые установили, что особых видимых различий в состоянии здоровья у всех участников экспериментов нет, того эффекта, который достигла первая группа, занимаясь "горячей" йогой, можно было достигнуть и при обычной комнатной температуре.