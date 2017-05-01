Ученые собрали из ДНК быструю молекулярную роборуку

Немецкие ученые разработали роборуку, способную за доли секунды передвигать молекулы на значительные расстояния. Новый нанобот создан на основе ДНК и перемещается в 100 тысяч раз быстрее, чем раньше.

Химики из Университета Мюнхена при помощи коллег из Калтехи и Гарвардской медицинской школы разработали новую технологию сбора ДНК. Теперь конструкции из генного материала самостоятельно принимают заданную форму. Для того чтобы заставить нанобота двигаться, ученые применили электрические поля. Таким образом удалось создать роборуку, передвигающую молекулы на значительные расстояния в 100 тысяч раз быстрее, чем предполагалось ранее. Робот состоит из квадратной платформы и выступающей руки из двойных спиралей ДНК, длинною в 25 нанометров.

Исследователи собираются использовать руку для соединения молекул и наночастиц для запуска и контроля химических реакций. В будущем ученые планируют расширить круг применения нанобота.