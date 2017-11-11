Китайские уфологи нашли на Луне пришельца в кислородной маске

Китайские ученые в ходе осмотра снимков Луны смогли обнаружить боевого пришельца в кислородной маске. Отмечается, что гуманоид мог погибнуть довольно давно, оттого его останки окаменели и превратились в памятник.

Как стало известно, ученые из Китая решили пересмотреть все снимки Луны, когда-либо полученных со спутников. Во время изучения одного из них они заметили на поверхности Луны странный объект, напоминающий пришельца. Его особенность заключалась в том, что на нем была надета кислородная маска. Уфологи отметили, что гуманоид мог погибнуть довольно давно, со временем его останки просто окаменели и стали похожи на памятник, покрытый лунной пылью.

Известно, что не все китайские уфологи придерживаются подобного мнения. Некоторые предположили, что обнаруженная окаменелость может являться останками астронавта, погибшего на Луне по необъяснимой причине. Отмечается, что власти просто могли скрыть факт гибели астронавта на Луне от общественности, именно поэтому прессе о нем ничего неизвестно.