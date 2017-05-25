Ученые: Самые надоедливые члены семьи‍ - женщины

Американское издание American Sociological Review опубликовало выводы ученых, которые проводили опрос по поводу того, кто является самым надоедливым членом семьи. Примечательно, что большая часть респондентов указали на родственников женского пола: матерей, сестер и жен.

Ученые из США провели исследование, чтобы понять, кто чаще всего вызывает у человека негативные эмоции. Варианты ответов содержали как знакомых, так и родственников. Оказалось, что лишь меньшая часть опрошенных считают своих знакомых главными раздражителями. Основная же масса призналась, что чаще всего негативные чувства они испытывают из-за членов семьи и родственников, ведь по жизни большая часть конфликтов у людей происходит именно с ними.

Помимо того, что родственников признали самыми надоедливыми, выяснилось, что больше всего дискомфорта у людей возникает именно с родными женского пола. Они кажутся требовательнее, чем другие, и сложнее в общении.