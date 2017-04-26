Ученые доказали, что видеоигры не делают людей жестокими

Британские ученые из Йоркского университета смогли доказать, что компьютерные игры не влияют на психику человека. Тем самым они опровергли миф, что видеоигры делают людей жестокими.

Для проведения эксперимента ученые специально разработали две компьютерные игры, в одной из которых следовало управлять автомобилем и избегать столкновения с другими машинами, а в другой - побывать в теле мыши, убегающей от кошки. Психологи отметили, что если миф все же верен, то игроки должны будут нервно реагировать на кошек и машины в реальном мире.

После игр ученые демонстрировали добровольцам карточки с изображением различных предметов и животных. Как оказалось, на изображение кошек и машин участники эксперимента реагировали точно так же, как и на другие картинки. Таким образом, "раздражители" из игр не заставили игроков уделять им больше внимания, потому они никак не повлияли на их психику.

Стоит отметить, что все эксперименты проводились на взрослых людях, а в случае с детьми результаты могут быть совершенно другими. Ученые в скором времени намерены проверить, оказывают ли видеоигры влияние на психику детей.