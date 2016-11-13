Ученые: Иммунная система человека считает фастфуд инфекцией

Немецкие ученые из Боннского университета в ходе проведенного исследование смогли выяснить, что фастфуд негативно влияет на иммунную систему человека. По словам специалистов, после употребления в пищу фастфуда иммунитет начинает реакцию воспаления по всему телу.

Чтобы проверить правильность своего исследования, специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах. Определенный период времени их держали на специальной диете с высоким содержанием жиров и углеводов, нос пониженным уровнем клетчатки. В результате такой диеты иммунная система мышей начала работать в режиме, свойственном столкновению с опасной инфекцией.

Как считают ученые, иммунитет человека способен реагировать не только на вредные бактерии, но и на фастфуд. По словам специалистов, воспаление, которое начинается при инфекции, может привести к диабету, атеросклерозу и раку.