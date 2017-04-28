Ученые заявили, что минувший год оказался самым жарким

Минувший год оказался в тройке лидеров наиболее жарких за мировую историю. Как считают ученые, людям необходимо уделить необходимое внимание этому факту и начать предпринимать меры.

Эксперты из Всемирной метеорологической организации проделали анализ полученных данных по температуре за 2017 году и выяснили, что минувший год оказался одним из наиболее жарких в мировой истории человечества.

Прошлой осенью специалисты заявили, что по предварительной информации температура воздуха на планете и поверхности мирового океана сильно возросла. Со слов ученых, людям необходимо обратить на это внимание и начать действовать.

Популярное научное издательство Advances in Atmospheric Sciences огласило список самых жарких периодов в нашей истории. Первое место занял 2016, затем 2015 и на третьем оказался 2017.

Как утверждают эксперты, подобные данные сообщают о наступлении на планете глобального процесса потепления. Климатологи сильно обеспокоены нынешним состоянием климата на Земле, а так же связанного с этим вымирания животных.