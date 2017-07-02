Китай осуществил успешный запуск пары спутников

Китай произвел запуск двух спутников, способных дистанционно осуществлять зондирование, старт осуществлен был при помощи ракеты-носителя «Чанжэн-11» (Великий поход-11). Об этом сообщают СМИ.

Запуск прошел в 12:12 по местному времени с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, Северный Китай. Это был сотоый успешный пуск с этого космодрома.

Спутники класса «Цзилинь-1 Шипинь» под номерами 07 и 08 созданы для сбора и осуществления передачи телеметрических данных. Они пополнят группу аналогичных аппаратов, выведенных на земную орбиту в минувшем году.

«Чанжэн-11» является китайской ракетой, работающая при помощи твердого топлива. Инженеры, разработавшие носитель, ранее заявляли СМИ. На носителе установлен «мощный твердотопливный двигатель, произведенный в КНР».