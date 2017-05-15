Ученые доказали, что жизнь на Земле зародилась спонтанно

В Великобритании ученые из Бристольского университета смогли доказать, что жизнь на Земле зародилась абсолютно спонтанно. Для этого они создали специальную математическую модель.

Результаты исследования ученые опубликовали на страницах научного журнала Journal of The Royal Society Interface. В ходе нового исследования британским ученым удалось доказать, что до зарождения жизни на Земле между простыми химическими реакциями существовала конкуренция, подобно естественному отбору.

Так, созданная учеными математическая модель смогла показать, что в то время в водоемах происходили довольно примитивные химические процессы, функционирующие как ɛ-машины. Именно там могли протекать процессы эволюции, которые необходимы для возникновения клетки.