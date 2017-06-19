Ученые разработали новый вид анализа крови для выявления рака

Ученым удалось разработать новый вид анализа крови, благодаря которому удастся выявить восемь видов рака. Данный анализ получил название CancerSEEK.

Как рассказали специалисты, при помощи данного анализа получится выявить рак простаты, яичника, печени, желудка, пищевода и поджелудочной железы даже не прибегая к биопсии. Так, во время проведения нового вида ДНК-анализа крови, он дополняется тестом белых маркеров.

Для испытания нового вида анализа крови ученые пригласили более 1000 добровольцев. Всего тест проверили на 800 людях, которые не страдают от рака. Отмечается, что анализ успешно прошел испытания, ученые намерены внедрять его в больницы для того, чтобы выявлять рак на ранних стадиях.