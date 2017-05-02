Учёные: Женщины не хотят рассказывать акушерам подробности беременности

Учёные из Университета Хартфордшира в Хатфилде, Англия, заявили, что женщины не доверяют акушерам в плане информации об индукции родов. Большинство беременных в ходе опроса подчеркнули, что специалисты давали им более поверхностные данные, чем старшие члены семьи.

По словам доктора Аннабель Джей, преподавателя акушерства в Университете Хартфордшира и ведущего автора исследования, из-за этого роженицы не могут сделать осознанный выбор. Индукция родов – это метод, при котором родовая деятельность провоцируется лекарственными препаратами и другими путями. Это связано с определёнными рисками, о которых беременным акушеры часто не сообщают, что приводит к ошибочному представлению о процессе.

Аннабель Джей подчеркнула, что нужен новый подход в общении врачей и рожениц. Желательно общаться с каждой беременной в индивидуальном порядке, учитывая болезни, социальный и культурный фон, а также стремление иметь выбор и получить максимально полную информацию. Также следует выделять больше времени на такое, как сообщает «Версия Инфо».